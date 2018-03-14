"لا تجعل روحك معاقة مثل جسدك".. أبرز أقوال عالم النجوم ستيفن هوكينج

كتبت- رنا أسامة:

توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير، ستيفن هوكينج، فجر اليوم الأربعاء، عن عمر يناهز الـ76 عامًا. واشتُهِر هوكينج بمساهماته في الفيزياء التثاقلية والميكانيكا الكمومية، ويذكره الكثيرون لذكائه المذهل وفهمه العميق للروح البشرية.

وفيما يلي نستعرض أبرز أقوال الفيزيائي البريطاني، الذي عدّه ساسة وعلماء "سفيرًا للعلم الشعبي":

- نحن مجرد سلالة متطورة من القرود على كوكب صغير. ولكن يمكننا فهم الكون، ما يجعلنا مميزين.

- في حال زارت كوكبنا الكائنات الفضائية الغريبة، ستكون النتيجة مماثلة لاكتشاف أمريكا من قبل كولومبوس، الأمر الذي لم يكن في صالح الأمريكيين الأصليين. وعلينا فقط النظر إلى أنفسنا، لنرى كيف يمكن أن تتطور الحياة الذكية إلى شيء لا نريده حقا.

- أولًا، تذكر أن تنظر إلى النجوم وليس إلى أسفل قدميك. ثانيًا، لا تتخلى أبدا عن العمل، الذي يمنحك المعنى والغاية. ثالثًا، إذا كنت محظوظا بما يكفي للعثور على الحب، فتذكر أنه هناك ولا تتخلص منه.

- نصيحتي للأشخاص المعاقين كالتالي: التركيز على الأشياء التي يمكن القيام بها رغم الإعاقة. ولا تجعل روحك معاقة مثل جسدك.

- عندما يشكو منك شخص ما، ويقول إنك ارتكبت خطأ، أخبره أن هذا الأمر قد يكون جيدا، لأنه بدون الأخطاء، لا أنت ولا أنا سنكون موجودين.

- هدفي بسيط يتمثل في فهم الكون، لماذا هو على هذا الحال؟ ولماذا يوجد في الأصل؟

- أعظم عدو للمعرفة ليس الجهل، بل هو وهم المعرفة.

- لن يجد الناس وقتًا لك إذا كنت دائم الغضب أو الشكوى.

- الأشخاص الذين يختالون بمعدل ذكائهم هم الفاشلون.

- الأشخاص الهادئون يمتلكون أكثر العقول صخبًا.

- لن تكون الحياة مأساوية إن لم تكن مضحكة.

- حينما تنخفض توقعات الفرد للصفر، يُقدر حقًا أي شيء يحصل عليه.

- العلم ليس تخصصا للمنطق فقط، بل تخصصا للرومانسية والشغف.

- إننا جميعًا مختلفون، ولا يوجد شيء اسمه إنسان قياسي أو نموذجي، لكننا نشترك في نفس الروح البشرية.

- العمل يعطيك معنى وهدف، والحياة تصبح فارغة بدونه.

- الماضي مثل المستقبل، لا نهائي، وموجود فقط كنطاق من الاحتمالات.

- حتى لو تبين أن السفر عبر الزمن مستحيل، فمن المهم أن نفهم لماذا هو مستحيل؟

- لم أكن الأول على فصلي في المدرسة أبدًا، ولكن لابد أن زملائي أدركوا إمكانياتيّ، لأن لقبي كان آينشتين.