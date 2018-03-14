مسؤول كردي سوري: سنتصدى للقوات التركية "مهما كان الثمن"

القاهرة - (د ب أ):

تعهد مسؤول كردي سوري بمواصلة القتال ضد القوات المشاركة في العملية التركية ضد منطقة عفرين شمالي سوريا "مهما كان الثمن".

وقال بروسك حسكة، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية في عفرين :"سنواصل مقاومتهم مهما كان الثمن".

وردا على تصريح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق اليوم، بأنه يأمل في أن تسقط مدينة عفرين قبل مساء اليوم بيد القوات التركية والمسلحين السوريين المدعومين منها، قال حسكة: "أردوغان كان وعد في بداية الهجوم باحتلال كامل منطقة عفرين خلال ثلاث ساعات، وبعدها قال في غضون ثلاثة أيام".

واستطرد :"ونحن الآن في اليوم الرابع والخمسين ولا تزال قواتنا تتصدى لهجمات الجيش التركي والمرتزقة".

كان الجيش التركي أطلق في يناير الماضي عمليته ضد منطقة عفرين. وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سورية فرعاً لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.