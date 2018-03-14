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أردوغان يعرب عن أمله في سقوط عفرين بالكامل قبل مساء اليوم

12:44 م الأربعاء 14 مارس 2018
أردوغان يعرب عن أمله في سقوط عفرين بالكامل قبل مساء اليوم

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

اسطنبول - (د ب أ):

أعرب اليوم الأربعاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن تسقط مدينة عفرين الذي يسيطر عليها المسلحون الأكراد في شمال غربي سوريا قبل مساء اليوم .

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية عنه القول :"أتمنى أن تسقط كامل مدينة عفرين مساء اليوم على أقصى تقدير" بين القوات التركية والمسلحين السوريين المدعومين منها.

كان الجيش التركي أطلق في يناير الماضي عمليته ضد منطقة عفرين. وتقول تركيا إن العملية تهدف إلى إقامة منطقة آمنة بعمق 30 كيلومترا في شمال سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعتبر المسلحين الأكراد في سوريا فرعا لمنظمة "حزب العمال الكردستاني" التي تنشط في مناطق بجنوب شرق تركيا وشمال العراق، وتصنفها أنقرة على أنها منظمة إرهابية.

أردوغان مدينة عفرين المسلحون الأكراد سوريا

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