"نوفيشوك".. ما هي المادة المستخدمة في تسميم الجاسوس الروسي المزودوج؟

كتبت- رنا أسامة:

كشفت رئيسة الحكومة البريطانية، تيريزا ماي، اسم المادة المُحتمل أن تكون استُخدِمت في عملية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته اللذين يرقدان في حالة حرجة منذ الأسبوع الماضي في أحد المستشفيات ببريطانيا.

وقالت ماي، في كلمة لها أمام البرلمان البريطاني، الاثنين، إنه من المُرجّح جدًا تورط موسكو في عملية تسميم الجاسوس الروسي. وأضافت أن الخبراء أكدوا أن المادة المستخدمة في عملية تسميم سكريبال وابنته عبارة عن غاز أعصاب يثستخدم عسكريًا وأحد الأنواع التي تُطوّرها روسيا ويُعرف باسم "نوفيشوك".

وعزت ماي استخدام هذه المادة بالتحديد في تسميم الجاسوس الروسي إلى سببين مُحتملين؛ أولهما استخدامه في عملية مباشرة من جانب الدولة الروسية من قبل، وثانيهما فقدان روسيا السيطرة على مخزونها من هذا الغاز السام.

فيما رفضت موسكو تصريحات ماي، وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالات الأنباء، "هذه مهزلة في البرلمان البريطاني"، مُعتبرة أن هذه التصريحات جزء مما وصفته بـ"حملة سياسية تقوم على الاستفزاز".

ما هي مادة نوفيشوك السامة؟

كلمة "نوفيتشوك" بالروسية تعني "الوافد الجديد"، وهي عبارة عن مادة سامة من الجيل الرابع لغاز الأعصاب، يعتقد أنها أكثر قوة بكثير من سلسلة الجيل الخامس.

اكتُشِفت في سبعينيات القرن الماضي في معهد الأبحاث للكيمياء العضوية والتكنولوجيا بالاتحاد السوفيتي السابقًا، حسبما نقلت شبكة يورونيوز الأوروبية عن ميشيل كارلين، المحاضرة البارزة في مادة الكيمياء الطبية-الجنائية والتحليلية في جامعة نورثمبريا البريطانية.

ما هي آلية العمل؟

تستخدم مادة "نوفيشوك" في شكل مسحوق دقيق للغاية، بخلاف غازات الأعصاب الأخرى المعروفة الأخرى التي توجد على شكل سوائل أو أبخرة.

ويُعتقد أنها تتكون من مادتين منفصلتين غير سامتين، ولكن عند اختلاطهما يتشكل عامل الأعصاب السام.

وتشرح كارلين آلية عمل هذه المادة، قائلة إنها "ترسل الأعصاب في جسم الإنسان إشارات كيماوية إلى الأعضاء والأنسجة، ولكن عامل الأعصاب يفسد تلك الإشارة ما يؤدي لزيادة تحميل الإشارات. وتؤدي هذه الزيادة إلى فقدان السيطرة على العضلات، الأمر الذي قد يتسبّب في صعوبات في التنفس وفقدان السيطرة على وظائف الجسم وزيادة إفراز اللعاب وحدوث تشنجات وشلل، وربما يؤدي إلى الوفاة.

ما هي تأثيراتها؟

التأثير الأكبر يظهر على الأشخاص الذين تلقّوا أكبر جرعة أو تعرضوا للمادة لفترة أطول، لذلك سيكون له تأثير طفيف للغاية على عامة الناس. وتنصح الهيئات الطبية باتخاذ إجراءات وقائية لإزالة التلوث لأي شخص كان متواجدًا بالقرب من المنطقة التي زارها سيرجي سكريبال وابنته في ساليسبري بعد ظهر الأح الماضي.

ووفق "يورونيوز"، لا يُعرف سوى القليل عن الآثار الطويلة الأمد للمادة ومع ذلك، يعتقد أنها قد تتسبب في الإصابة بالشلل التام وإصابة الجهاز العصبي ما يؤدي إلى التشنج وفقدان النوم والاتزان والغيبوبة العميقة، كما قد تؤدي إلى الوفاة بعد عدة ساعات إذا لم يتم تناول الترياق في الوقت المناسب.