عريقات ينتقد اجتماع واشنطن بشأن غزة ومخرجاته

رام الله - (د ب أ):

انتقد كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات اليوم الأربعاء اجتماع واشنطن الذي عقد أمس الثلاثاء بشأن أوضاع قطاع غزة ومخرجاته.

وقال عريقات ، للإذاعة الفلسطينية الرسمية ، إن اجتماع واشنطن جاء ل"التباكي" على الفقر والبطالة في غزة في وقت قلصت فيه الإدارة الأمريكية مساعداتها للفلسطينيين ولوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وشدد عريقات على أن وضع غزة تتحمل مسؤوليته إسرائيل "التي تحاصر القطاع برا وبحر وجوا"، مشيرا إلى أن اجتماع واشنطن تجاهل أي ذكر للقضية السياسية أو الاستيطان والاحتلال الإسرائيلي و محاولات فرض الأمر الواقع.

وأضاف "هذه محاولة جعل قضية غزة إنسانية وأمنية وليس سياسية وهذا ما بحثه اجتماع البيت الأبيض بخصوص غزة وهو أمر لن يتمكنوا منه في نهاية المطاف".

وتابع "هم يعرفون أن حل قضية غزة ليس حلا يتعلق بكل ضرورات الحياة رغم أنها ضرورات ملحة وبالأمس في الاجتماع كانوا يحاولون إظهارنا بأننا لا نهتم بهذه القضية الإنسانية رغم أنهم الذين يقطعون المساعدات ويدعمون إسرائيل في استمرار حصارها".

واعتبر عريقات أن جوهر اجتماع البيت الأبيض "الحديث عن دولة غزة وتدمير المشروع الفلسطيني وتمكين إسرائيل من التنصل عن مسؤولياتها إزاء حصار غزة عبر نقل مسؤولية قطاع غزة إلى جهات أخرى".

وكانت واشنطن استضافت أمس اجتماعا ضم 19 دولة بينها عددا من الدول العربية لبحث الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وسط مقاطعة من السلطة الفلسطينية.

وشهد الاجتماع حضور ممثلين من مصر والأردن والسعودية وقطر والبحرين وعمان والإمارات إلى جانب إسرائيل وعدة دول أوروبية حيث تم بحث مشروعات محتملة في مجالات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والصحة، لكن المسؤولين رفضوا الكشف عن مقترحات معينة.