مقتل 15 حوثيا خلال محاولة فاشلة للتسلل من البحر

القاهرة - مصراوي:

قال مراسل شبكة سكاي نيوز، إن مسلحين من ميليشيات الحوثي الإيرانية قتلوا خلال إفشال المقاومة اليمنية محاولة تسلل لهم من البحر نحو مديرية الخوخة في الساحل الغربي.

وأوضح مراسلنا أن عدد المسلحين الذين قتلوا بلغ 15.

هذا وشنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع لميليشيات الحوثي الموالية لإيران، شمالي محافظة البيضاء.

وقالت مصادر عسكرية يمنية إن الغارات أدت إلى مقتل وإصابة عدد من مسلحي الحوثي، وتدمير تعزيزات عسكرية للمتمردين في شعب البان، التابع لمديرية الملاجم.

وفي مديرية رازح، سيطرت القوات الشرعية وبعد معارك مع ميليشات الحوثي، على قرى جبلية في رازح غربي محافظة صعدة، المعقل الرئيس للمتمردين.

وتخلل المواجهات قصف مدفعي وصاروخي مكثف. وكانت القوات الشرعية أطلقت موخرا عملية عسكرية بهدف السيطرة على رازح.