مجهول يطلق على طفل من بندقية هوائية جنوبي ألمانيا

بيشوفسهايم أن دير رون، ألمانيا (د ب أ)

أطلق مجهول النار من بندقية هوائية على طفل يبلغ من العمر عشرة أعوام في جنوبي ألمانيا.

وذكرت الشرطة اليوم الأربعاء بمقاطعة أوبرفرانكن بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا أن الطفل أصيب في الجزء العلوي من ذراعه.

يذكر أن الطفل كان يسير بصحبه أخته أمس الثلاثاء عندما سمع كلاهما صوتا مدويا.

وذكرت الشرطة: "وبعد ذلك بجزء من الثانية، أصيب الصبي برصاصة بندقية هوائية في الجزء العلوي من ذراعه، وأصيب بجرح جراء ذلك".

وأوضحت الشرطة أنها تبحث حاليا في محيط مكان وقوع الجريمة في مدينة بيشوفسهايم أن دير رون وتتحرى أيضا عن أصحاب تصاريح حيازة أسلحة، ولكنها لم تتمكن حتى الآن من العثور على من أطلق النار.