المرصد السوري: مقتل 12 من "فيلق الرحمن" في الغوطة الشرقية

القاهرة (د ب أ)

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الأربعاء بسقوط 12 قتيلا من عناصر وقادة فيلق الرحمن، الذي يعد من أهم فصائل المعارضة المسلحة المتواجدة بالغوطة الشرقية، خلال اليومين الماضيين.

وأوضح المرصد أنه علم من مصادر متقاطعة أن طائرات حربية قتلت في الـ 48 ساعة الماضية 12 مسلحا من فيلق الرحمن بينهم قياديان اثنان، فضلا عن إصابة آخرين، خلال استهدافها لمحيط منطقة الأفتريس الواقعة في الجيب الخاضع لسيطرة فيلق الرحمن بالقسم الجنوبي من مناطق سيطرة الفصائل المسلحة بغوطة دمشق الشرقية.

وأشار إلى أن القصف الجوي تجدد على الغوطة الشرقية بعد منتصف الليل وصباح اليوم وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

ووفقا للمرصد، فقد قتل 1204 أشخاص منذ تصعيد القوات الحكومية عملياتها ضد المنطقة في 18 من فبراير الماضي.