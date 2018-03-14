رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي يتوقع نجاح انتخابها فترة رابعة

برلين (د ب أ)

توقع رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن ينتخب البرلمان ميركل لفترة ولاية رابعة قائلا في تصريح للقناة الثانية بالتلفزيون الألماني اليوم الأربعاء: "أنا على يقين بأن ميركل ستنتخب".

غير أن فولكر كاودر رفض التكهن بحجم التأييد الذي ستحصل عليه ميركل في برلمان "ولكن النتيجة ستكون أنه سيصبح لدينا اليوم حكومة منتخبة مرة أخرى بقيادة أنجيلا ميركل".

أضاف كاودر: "أتوقع أن يتم الأمر".

وتسعى ميركل التي ترأس الحزب المسيحي الديمقراطي للحصول على أصوات نواب تحالفها المسيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي الديمقراطي اللذين اتفقا على تشكيل الحكومة لتصبح بذلك مستشارة ألمانيا لفترة رابعة وذلك بعد انتخابها عام 2005 و عام 2009 و عام 2013.

يبلغ عدد نواب البرلمان حاليا 709 نواب تحتاج ميركل منهم 355 نائبا لتصبح نائبة ويمتلك تحالفها المسيحي الديمقراطي 246 مقعدا في حين ينتمي للاشتراكيين في البرلمان 153 نائبا مما يعني أن تحالف ميركل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي يمتلكان 44 صوتا أكثر مما تحتاجه ميركل لتصبح مستشارة.

وكانت الأصوات التي حصلت عليها ميركل في البرلمان عام 2013 أقل 42 صوتا عن الأصوات التي يمتلكها التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

كما كان هناك 51 نائبا برلمانيا من نواب الائتلاف الحكومي لم ينتخبوا ميركل في البرلمان عام 2005.