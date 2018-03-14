عقاقير السيولة تقلل خطر الوفاة في أعقاب الجراحات

واشنطن -(أ ش أ):

توصل باحثون في جامعة "هاملتون" الأمريكية، إلى أن عقاقير السيولة تقلل من خطر الوفاة، والنوبة القلبية، والسكتة الدماغية، ومضاعفات القلب أو الأوعية الدموية الأخرى في المرضى الذين يعانون من إصابة في القلب بعد الجراحة الرئيسية غير القلبية.

ففى أول تجربة على عينة عشوائية لتقييم الأضرار التي تلحق بأنسجة القلب استجابة لضغوط الجراحة على الجسم، وجد الدكتور" بى.جى.ديفيرو"، الأستاذ في معهد "بحوث الصحة والسكان" التابع لجامعة "هاميلتون" للعلوم الصحية، أن المرضى الذين يعانون من "عضلة القلب بعد الجراحة غير القلبية"، وتناولوا عقار "دابيجتران" لسيولة الدم مرتين يوميا، كانوا أقل عرضة بنسبة 28% معاناة من مضاعفات الأوعية الدموية الرئيسية، خلال أشهر المتابعة التي بلغت في المتوسط 16 شهرا.