تزايد عدد الأسود شمال غرب الهند

نيودلهى (أ ش أ)

أسفرت الجهود التي بذلت فى آسيا، وخاصة غابة شمال غرب الهند، عن زيادة عدد الأسود في هذه الغابة إلى 600 أسد، مقابل 500 أسد في 2015.

وأكد مدير محمية "جوجارت"، في تصريحات، أن المحمية كانت تضم في الستينيات من القرن الماضي 180 أسدا، ثم ارتفع عددها إلى 400 ثم إلى 500 في الفترة من 2010 – 2015 ، ليتم إدراجها في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي للمحافظة على الحياة الطبيعية .

يذكر أن عدد الأسود في آسيا يتزايد بنسبة 2% سنويا، مما يتطلب نقل هذه الأسود إلى محميات أخرى حفاظا عليها.