دبلوماسي روسي: واشنطن تحافظ على وجودها في أفغانستان للتأثير على الدول المجاورة

موسكو (أ ش أ)

صرح مدير القسم الآسيوي الثاني في وزارة الخارجية الروسية زامير كابولوف بأن الولايات المتحدة تحافظ على وجودها في أفغانستان من أجل التأثير على الدول المجاورة والمنافسين الإقليميين - أي روسيا وإيران والصين.

وقال كابولوف، في مقابلة مع وكالة أنباء سبوتنيك الروسية اليوم الأربعاء، "في رأينا ، فإن الولايات المتحدة في أفغانستان تهدف في المقام الأول إلى السيطرة على العمليات السياسية والتأثير عليها في البلدان المجاورة لها، وكذلك إثبات قوتها لمنافسيها في المنطقة، في المقام الأول الصين وروسيا وإيران".

وأضاف الدبلوماسي الروسي "أنه من الواضح أن الولايات المتحدة تحاول زعزعة الاستقرار في آسيا الوسطى ومن ثم في روسيا لكي تعرض نفسها بعد ذلك على أنها المدافع الوحيد ضد التهديدات المحتملة والناشئة في المنطقة".