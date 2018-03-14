"حبة ثلاثية" تقلل من فرص الإصابة بضغط الدم المرتفع

كنبرا -(أ ش أ):

نجح باحثون أمريكيون في تطوير "حبة دواء ثلاثية" جديدة تجمع بين جرعات منخفضة من 3 أدوية خافضة لضغط الدم قد تكون آمنة وتساعد على خفض ضغط الدم المرتفع بشكل أكثر فعالية .

تتكون الحبة الثلاثية الجديدة، من 3 أدوية لعلاج ضغط الدم، بواقع 20 ملليجراما من عقار "تلميسارتان"، و 2.5 مليجرام من "أملوديبين"، و12.5 مللجرام من "كلورثاليدون".. وتستخدم هذه الأدوية آليات مختلفة لخفض ضغط الدم عن طريق استرخاء في الأوعية الدموية، وبالتالي فإن القلب لبذل المزيد من المجهود والصعوبات لضخ الدم لجميع أنحاء الجسم.

وقال الدكتور روث وبستر أستاذ القلب والأوعية الدموية في جامعة "نيو ساوث ويلز" في أستراليا "إن معظم الأشخاص - بواقع 70% - قد نجحوا في خفض معدل ضغط الدم المرتفع لديهم باستخدام حبة الدواء الثلاثية..وقد شوهدت الفوائد على الفور وحافظ على هذا الانخفاض لفترة استمرت قرابة 6 أشهر".

وأضاف وبستر أنه بناء على النتائج المتوصل إليها، نستنتج أن هذه الطريقة الجديدة لاستخدام عقاقير خفض ضغط الدم المرتفع كانت أكثر فعالية وأمان من الأساليب الحالية.