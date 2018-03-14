ميركل تؤدي اليوم اليمين لولاية رابعة في حكم ألمانيا

برلين(د ب أ):

تستعد أنجيلا ميركل ليتم انتخابها مستشارة لألمانيا لولاية رابعة في مجلس النواب الاتحادي (بوندستاج)، اليوم الأربعاء، وتؤدي اليمين إلى جانب حكومتها.

وكافحت ميركل من أجل تشكيل حكومة جديدة منذ نتائج انتخابات غير حاسمة في سبتمبر. وفي البداية، رفض الحزب الاشتراكي الديمقراطي الانضمام إلى كتلتها المحافظة، ثم انهارت بعد ذلك المحادثات مع الليبراليين والخضر.

يذكر أن الاتحاد المسيحي بزعامة ميركل المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وقع اتفاقية الائتلاف الحاكم الموسع الجديد بألمانيا أمس الأول الاثنين مع الاشتراكيين الديمقراطيين، بعد ما يقرب من ستة أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية.

ومن المتوقع أن تكون تلك هي الولاية الأخيرة لميركل.