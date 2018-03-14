أستراليا تعلن عن صفقة دبابات بنحو 4 مليار دولار مع شركة ألمانية

سيدني (د ب أ) :

منحت الحكومة الأسترالية، شركة "راينميتال ديفنس أستراليا" المملوكة لألمانيا، عقدا بقيمة 5 مليارات دولار أسترالي (9ر3 مليار دولار أمريكي) لبناء أسطول جديد من "الدبابات السوبر".

ويعد ذلك العطاء المدعوم من الحكومة لبناء 211 مركبة مدرعة من طراز "بوكسر سي آر في" في منشأة جديدة في إبسويتش جنوب غربي بريزبن، أكبر عملية شراء منفردة تم إجراؤها للجيش الأسترالي، حسبما أعلن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول اليوم الأربعاء.

وشركة "راينميتال ديفنس أستراليا" هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة راينميتال ، وهي شركة ألمانية لتكنولوجيا السيارات والعسكرية ومقرها دوسلدورف.

وقال تيرنبول إن راينميتال صممت دبابة فائقة.

وأضاف للصحفيين في بريزبن: "هذا يتعلق بالقدرة على الفتك والقدرة على البقاء. ويتعلق الأمر بالمقدرة والحماية وتفي مركبة بوكسر كومبات رنيسانس ، بكل ذك معا".

وتلقى تلك الدبابات إشادة باعتبارها أفضل مركبة للحماية من الألغام والقنابل محلية الصنع، وتسير في التضاريس الأكثر وعورة، كما أنها تنطق بسرعة عالية على الطرق ولها قدرة على الانعطاف في مساحات ضيقة.

وهي مجهزة بقاذفة قنابل يدوية مع إمكانية إضافة نظام صاروخي ، ويمكن التحكم فيها عن بعد بدون طاقم.