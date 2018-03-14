وفاة عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينج عن 76 عاما

كتب-محمود علي:

توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج عن عمر ناهز 76 عاما، حسبما أكدت أسرته في بيان.

وقالت الأسرة إن هوكينج توفي بسلام أثناء نومه بمنزله في كامبريدج.

وقال أبناؤه روبرت ولوسي وتيم: " حزنا بشدة لرحيل والدنا الحبيب اليوم. لقد كان عالما عظيما ورجلا غير عاديا سيظل عمله وتركته مستمرين لعدة أعوام".

وأضافوا: "شجاعته ومثابرته مع تألقه وروح الدعابة ألهمت الأشخاص في جميع أنحاء العالم".