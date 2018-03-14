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رجال الإطفاء يقودون الشرطة بالصدفة إلى ضبط مخدرات بقيمة 23 مليون دولار في أستراليا

03:07 ص الأربعاء 14 مارس 2018
رجال الإطفاء يقودون الشرطة بالصدفة إلى ضبط مخدرات بقيمة 23 مليون دولار في أستراليا

رجال الإطفاء

سيدني (د ب أ) :

ضبطت الشرطة في سيدني كمية من مخدر الميثيلامفيتامين بقيمة أكثر من 30 مليون دولار أسترالي (5ر23 مليون دولار أمريكي)، بعد أن اكتشف رجال إطفاء مختبرا لتصنيع المخدرات أثناء إطفاء حريق بإحدى الوحدات السكنية.

وذكرت شرطة نيو ساوث ويلز في بيان لها اليوم الأربعاء: "عندما دخل رجال الإطفاء الوحدة ، عثروا على ما بدا أنه مختبر سري".

وضبطت الشرطة لاحقا أكثر من 60 كيلوجراما من الميثيلامفيتامين في الوحدة السكنية الواقعة بضاحية إيبنج .

وقامت الشرطة بتفكيك المختبر وفتحت تحقيقا.

وقالت الشرطة إنها تبحث عن رجل يتراوح عمره بين 20 و30 عاما يعتقد أنه غادر المنطقة قبل وقت قصير من وصول خدمات الطوارئ ، ومن المحتمل أن يكون قد عانى من حروق في الوجه.

وتعاني أستراليا من تفشي تعاطي المخدرات ، مما أسفر عن عدد قياسي من المضبوطات والاعتقالات في السنوات الأخيرة.

الشرطة في سيدني رجال الإطفاء المخدرات أستراليا

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