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بالفيديو.. طفل بالسعودية يقود سيارة بسرعة جنونية

03:01 ص الأربعاء 14 مارس 2018
بالفيديو.. طفل بالسعودية يقود سيارة بسرعة جنونية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، مقطع فيديو يظهر طفلًا يقود سيارة في طريق عام على أنغام "شيلة"، فيما كان شخص بجواره يقوم بتصويره.

كما رصد المقطع أن الطفل كان يقود السيارة بسرعة جنونية، إذ وصل مؤشر عداد السرعة عند 220 كم/س.

وعبر ناشطون عن استنكارهم للواقعة، إذ طالبوا بضرورة معاقبة ذوي الطفل والشخص صاحب المقطع الجالس بجواره، مناشدين إدارة المرور اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواقع التواصل الاجتماعي السعودية قيادة سيارة

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