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صورة نادرة للأمير سعود الفيصل ينتقد أوباما وجها لوجه بسبب موقفه من مصر

02:52 ص الأربعاء 14 مارس 2018
صورة نادرة للأمير سعود الفيصل ينتقد أوباما وجها لوجه بسبب موقفه من مصر

الأمير سعود الفيصل

نشر حساب "ذاكرة الماضي الجميل" السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أمس، الثلاثاء، صورة للأمير سعود الفيصل -رحمه الله- يوجه انتقادًا حادًا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، حول موقفه من الشأن المصري، حين كان وزيرًا للخارجية.

وعلق الحساب على الصورة قائلًا :" حوار التقطته الكاميرا وشهده عادل الجبير، فكم من موقف عظيم للأمير سعود رجل السياسة الحكيم خلال مسيرته الطويلة دافع فيه بقوة عن العرب والمسلمين، لكن لم تلتقطه كاميرا ولم يشهده أحد!".

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الأمير سعود الفيصل أوباما تويتر

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