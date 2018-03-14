رصده الجيش الأمريكي .. جسم غامض يحلق فوق المحيط بسرعة فائقة(فيديو)

رصد الجيش الأمريكي جسمًا غامضًا يطير بسرعة فائقة فوق المحيط الأطلسي.

وقامت وحدات المراقبة الجوية التابعة للجيش الأمريكي، بتصوير المرور الخاطف للجسم الغريب غير محدد المعالم.

وأفرج الجيش عن فيديو التقطه أحد الطيارين التابعين لوحدة المراقبة، بينما كان يصيح في زملائه عبر اللاسلكي لعل أحدًا غيره قد رصد الجسم المحلق، ومن ثم يمكن التعرف عليه وتحديد نوعه ومكان انطلاقه ووجهته النهائية.

وطالما نصح خبراء أمنيون وعسكريون -وفق صحيفة "بيلد" الألمانية- وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) بالتعامل بجدية مع ظاهرة الأجسام الغريبة والغامضة الطائرة.

ومنذ العام 2015 تم رصد 12 جسمًا من هذه العينة، كما مول البنتاجون بين عامي 2008 و2012 برنامجًا لدراسة تلك الظاهرة.