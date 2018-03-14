أم لطفلين وتفتخر بمهنتها.. "سناء" تتحول من عاملة نظافة إلى ملكة جمال بالمغرب (فيديو)

وكالات

أثبتت عاملة النظافة المغربية "سناء معطاط"، أن العمل الشاق، خاصة في مجال لا يُقْبِل عليه الجميع مثل النظافة، لا يتعارض مع الاحتفاظ بالجمال والأنوثة.

"معطاط"، البالغة من العمر 25 عامًا، أم لطفلين، وتعمل بشكل يومي في كنس الشوارع وجمع القمامة، لتغطية مصاريف المنزل، أصبحت تحمل لقب "أجمل عاملة نظافة بالمغرب لعام 2018"، عقب تداول صورها على مواقع التواصل وعمل تقارير تليفزيونية معها من قِبل العديد من القنوات الفضائية.

وحول سبب اختيارها لهذه المهنة تحديدًا، قالت "معطاط": إنها اختارتها حتى تبقى نظيفة دائمًا وتوفر حياة كريمة لطفليها وزوجها العاطل عن العمل، مضيفة أنها فخورة بهذه المهنة وتحبّها بشدة كما عبرت عن اعتزازها بالمساهمة في تنظيف شوارع بلادها بحسب صحيفة "الصباح" المغربية .

وأشارت إلى أنَّ فوزها باللقب هو تكريم لكل العاملات في مهنة النظافة، ومن شأنه أن يعيد لهذه المهنة والعاملين فيها الاعتبار ويغيّر من نظرة الناس لها.

لقب "ملكة جمال عاملات النظافة"، جاء بسبب اتقانها والتزامها بمهنتها قبل جمالها وابتسامتها الساحرة، وكان هذا هو شرط شركة "أوزون للنظافة والبيئة والخدمات"، التي رعت المسابقة، أن يكون الفائز باللقب يجمع بين الجمال والنظافة والاتقان في العمل.

من جانبها، أوضحت المسؤولة بالشركة خديجة تشوت، أن المسابقة جاءت كمبادرة للاعتراف بفضل عاملات النظافة، وجهودهن الكبيرة في العمل، مضيفة أن سناء معطاط، تجمع مؤهلات الجمال والنظافة والانضباط في العمل.

يذكر، أنّ النساء دخلن مجال عمل نظافة الشوارع بالمغرب منذ عام 2009.