العبادي يأمر بالتحقيق في مقتل ضابط بسامراء العراقية

بغداد (د ب أ)

أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء، عن مقتل ضابط كبيرا برصاص عناصر وصفها بأنها "غير منضبطة"، عند مدخل مدينة سامراء 122كم شمالي بغداد.

وأمر العبادي بفتح تحقيق فوري في حادث مقتل آمر لواء 57 فرقة القوات الخاصة العميد شريف إسماعيل، أثناء تأديته الواجب، بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر "غير منضبطة" عند مدخل مدينة سامراء.

وقدم العبادي التعازي لعائلة الضابط القتيل "الذي شارك في العديد من المعارك الشرف ضد الدواعش وكان مثالا للبطولة والتضحية".