أبرز التصريحات في 24 ساعة: ترامب أقالني عبر تويتر

إعداد – محمد الصباغ:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرار إقالة وزير خارجيته ريكس تيلرسون جاء بعد خلافات حول عدد من القضايا، فيما صرح وزير الخارجية المقال بأن ترامب كتب تغريدة إقالته على موقع تويتر ثم أبلغه بها هاتفيًا، في حين حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس مسئولية استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله في قطاع غزة.