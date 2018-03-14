مقتل 25 شخصًا في هجوم لرعاة الماشية على قرية بوسط نيجيريا

لاجوس (د ب أ)

قال مسؤول محلي اليوم الثلاثاء، إن 25 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في هجوم لرعاة الماشية القبليين في وسط نيجيريا.

وقال جون تانكو المسؤول الحكومي في منطقة باسا لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن رعاة ماشية من البدو المشتبه بهم ينتمون إلى قبيلة فولانى اقتحموا قرية في ولاية بلاتو وهاجموا سكانها وقتلوهم مساء أمس الاثنين.

وأضاف تانكو أن المهاجمين استخدموا السواطير لتقطع العديد من ضحاياهم :" إلى أجزاء صغيرة كما لو أنهم ليسوا بشرًا".

وقال إن هذه المجزرة رفعت العدد الإجمالي للقتلى في هجمات مماثلة إلى 34 في أقل من أسبوع.

وفي السنوات الأخيرة ، هاجر رعاة الماشية صوب جنوب نيجيريا هربا من الشمال الأكثر جفافا بحثا عن المراعي والمياه لأبقارهم. وقد خلق وجود الرعاة في وسط وجنوب نيجيريا صراعات بينهم وبين المزارعين.

ولقي ما يقرب من 200 شخص حتفهم في النزاعات بين رعاة الماشية والمزارعين في نيجيريا منذ بداية العام الجاري .