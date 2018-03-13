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رئيس الوزراء العراقي يأمر بفتح تحقيق في مقتل قائد عسكري بسامراء

11:52 م الثلاثاء 13 مارس 2018
رئيس الوزراء العراقي يأمر بفتح تحقيق في مقتل قائد عسكري بسامراء

رئيس الوزراء حيدر العبادي

بغداد - (أ ش أ)

كشف مركز الإعلام الأمني في العراق أن رئيس الوزراء حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق فوري في حادث مقتل آمر لواء بمدخل مدينة سامراء.

وذكر المركز - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية الثلاثاء- أن القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي أمر بفتح تحقيق فوري في حادث مقتل آمر لواء 57 فرقة القوات الخاصة العميد شريف إسماعيل أثناء تأديته الواجب بعد إطلاق النار عليه من قبل عناصر غير منضبطة في (السيطرات) عند مدخل مدينة سامراء.

وكان مصدر أمني عراقي قد أعلن مقتل آمر لواء في اشتباكات مسلحة في قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال العاصمة بغداد.

 

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العراق رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مدينة سامراء

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