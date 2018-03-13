السفير البريطاني لدى روسيا: نؤكد موقف لندن بشأن قضية تسميم سكريبال وابنته

موسكو - (أ ش أ)

أعلن السفير البريطاني لدى روسيا، لوري بريستو، أنه ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي، فلاديمير تيتوف، حادث تسمم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرجي سكريبال وابنته، مؤكدا موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي حول انتظار لندن الرد الروسي بشأن هذه القضية.

وقال بريستو، في تصريحات اليوم الثلاثاء: "لقد عُقد لقاء قصير مع نائب وزير الخارجية الروسي تيتوف، حيث ناقشنا خلاله الأحداث المرتبطة بتسميم ضابط الاستخبارات الروسية السابق سيرجي سكريبال وابنته وتصريحات رئيسة الوزراء ماي بالأمس".

وأضاف: نحن ننتظر قبل نهاية هذا اليوم التوضيحات الروسية بشأن كيفية وصول المادة السامة إلى (سالزبوري البريطانية) واستخدامها في تسميم سكريبال وابنته"، مشددا على أن رئيسة الوزراء ماي ستتخذ القرار المناسب وستعلن، غدا الأربعاء، المسؤول الذي يقف وراء هذه العملية.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن عميلا سابقا للاستخبارات البريطانية كانت قد اعتقلته موسكو في 2006 قبل أن تفرج عنه بعد أربع سنوات في إطار اتفاق مع لندن لتبادل الجواسيس، تعرض للتسمم في جنوب إنجلترا وحالته "حرجة".

يشار إلى أن سكريبال وهو كولونيل سابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، كان قد أُلقي القبض عليه من قبل السلطات الروسية بعدما اكتشفت أمر تجسسه لحساب المملكة المتحدة وحكمت عليه في 2006 بالسجن لمدة 13 عاما، قبل أن تفرج عنه بعد أربع سنوات في 2010 بموجب اتفاق لتبادل الجواسيس بين موسكو من جهة ولندن وواشنطن من جهة ثانية.