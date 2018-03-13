داونينج ستريت: ترامب يؤكد دعمه لبريطانيا في مواجهة روسيا

لندن (د ب أ)

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دعمه لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بعدما وجهت إنذارًا نهائيًا لروسيا لتوضيح علاقتها بوجود عامل نادر مشل للأعصاب استخدم في تسميم جاسوس سابق وابنته.

وجاء في بيان لمكتب ماي، في داوننج ستريت، بعد أن تحدثت مع ترامب عبر الهاتف اليوم الثلاثاء، إن ترامب قال إن واشنطن "مع بريطانيا على طول الطريق ووافق على أنه يتعين على الحكومة الروسية تقديم إجابات لا لبس فيها حول كيفية استخدام عامل الأعصاب".

وقال البيان إن ماي أطلعت ترامب على التحقيق في التسمم الذي حدث في مدينة ساليسبوري الإنجليزية في 4 مارس الجاري.

وأضاف البيان أن "رئيسة الوزراء أوضحت الاستنتاج الذي توصلت إليه حكومة المملكة المتحدة، بأنه من المرجح جدًا أن تكون روسيا مسؤولة عن الهجوم على سيرجي سكريبال وابنته يوليا".