أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الرئاسة الدوري المصري محمد صلاح شهادة أمان العملية الشاملة 2018

الصين: موقفنا ثابت في التعامل مع ملف شبه الجزيرة الكورية

09:31 م الثلاثاء 13 مارس 2018
الصين: موقفنا ثابت في التعامل مع ملف شبه الجزيرة الكورية

بكين - (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، موقف بكين من الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.

ونسبت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية إلى لو كانغ المتحدث باسم الوزارة قوله إن هناك فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى تشجيع هذه الفرصة ودعمها.

وقال كانغ إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عبرا عن استعداهما إجراء حوار مباشر.

وشدد كانغ على التزام الصين بهدف جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية بهدف إشاعة السلام والاستقرار فيها.

وأضاف أن الصين ستواصل دورها لتشجيع الأطراف المعنية على الحوار لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة.

 

هذا المحتوى من

بكين وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة

الخبر التالى:

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير سعود بن سلمان بن محمد آل سعود
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان