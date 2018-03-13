الصين: موقفنا ثابت في التعامل مع ملف شبه الجزيرة الكورية

بكين - (أ ش أ)

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، موقف بكين من الوضع الحالي في شبه الجزيرة الكورية.

ونسبت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية إلى لو كانغ المتحدث باسم الوزارة قوله إن هناك فرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن هناك حاجة إلى تشجيع هذه الفرصة ودعمها.

وقال كانغ إن الولايات المتحدة وكوريا الشمالية عبرا عن استعداهما إجراء حوار مباشر.

وشدد كانغ على التزام الصين بهدف جعل شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية بهدف إشاعة السلام والاستقرار فيها.

وأضاف أن الصين ستواصل دورها لتشجيع الأطراف المعنية على الحوار لتحقيق السلام والاستقرار في شبه الجزيرة.