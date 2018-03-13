ريكس تيلرسون يكشف: ترامب أقالني عبر تويتر ثم أبلغني هاتفيًا

مصراوي – (وكالات)

قال وزير الخارجية الأمريكي المقال، ريكس تيلرسون، إن أولويته حاليًا هي نقل سلطاته للوزير الجديد مايك بومبيو بشكل سلس.

وأضاف تيلرسون في مؤتمر صحفي بعد ساعات من إقالته إن اليوم سيكون آخر يوم عمل له في المنصب وسيسلم مهام وظيفته إلى نائبه جون سوليفان مع منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وتابع أن الرئيس الأمريكي اتصل به بعد ساعات من تغريدة على موقع تويتر أكدت الإقالة.

ورصد تيلرسون خلال المؤتمر ما اعتبرها إنجازات عام من وجوده كوزير للخارجية الأمريكية، وعلى رأسها إحضار كوريا الشمالية إلى طاولة التفاوض عبر حملة مورس فيها أقصى ضغوطات ممكنة.

وبحسب قناة العربية، أضاف تيلرسون أنه تم تحقيق "تقدما في سوريا وساهمنا إنقاذ آلاف الأرواح". كما طالب روسيا بتقييم تحركها بعد إشارة إلى التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وقالت وكالة أسوشيتد برس، في وقت سابق اليوم، إن مساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية، ستيف جولدشتاين، تمت إقالته بعد بيان قال فيه إن تيلرسون لم يكن على دراية بأسباب إقالته.

كما صرح جولدشتاين للصحفيين إن تيلرسون علم بأن ترامب أقاله من تغريدة للرئيس صباح اليوم الثلاثاء أكد فيها أنه اختار رئيس الاستخبارات الأمريكية مارك بومبيو ليكون وزيرا جديدا للخارجية.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في تغريدة صباح اليوم إقالة ريكس تيلرسون واستبداله برئيس الاستخبارات مايك بومبيو.