مقتل ما لا يقل عن 40 شخصًا في اشتباكات عرقية شرقي الكونغو

جوما (د ب أ)

قال عامل إغاثة محلي في الكونغو اليوم الثلاثاء، إن 40 شخصا على الأقل لقوا حتفهم خلال اشتباكات عرقية في شرقي البلاد.

وأوضح جان بوسكو، رئيس إحدى منظمات المجتمع المدني بولاية إيتوري لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن اشتباكات بين قبيلتي ليندو وهيما اندلعت اليوم الثلاثاء، في أربع قرى في منطقة نورث باهيما التي تقع في إقليم إيتوري أمس الاثنين.

وأضاف بوسكو، أنه بعد مرور يوم كامل، كانت المنظمة لا تزال منهمكة في عملية استعادة الجثث.

وأكد باسيفيك كيتا، نائب حاكم إيتوري الهجوم لكنه لم يقدم حصيلة للقتلى.

واندلعت أعمال العنف بين قبيلتي ليندو وهيما في ولاية إيتوري منذ يناير الماضي.

وخلال الشهرين الماضيين، لقي عشرات الأشخاص حتفهم وأحرقت مئات المنازل وشرد آلاف الأشخاص.