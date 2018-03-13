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إصابة شخصين برصاص مجهول في مدينة هامبورج الألمانية

08:08 م الثلاثاء 13 مارس 2018
إصابة شخصين برصاص مجهول في مدينة هامبورج الألمانية

الشرطة الألمانية

هامبورج (د ب أ)

أُصِيبَ شخصان في مدينة هامبورج شمالي ألمانيا جراء إطلاق نار.

وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع الحادث في وقت متأخر بعد ظهر اليوم الثلاثاء، بالقرب من محطة مترو الأنفاق التر تايشفيج.

وأضاف المتحدث، أنه لا يمكنه الإدلاء بتصريحات عن الملابسات الدقيقة للجريمة وحالة المصابين.

وأشار المتحدث إلى أن الجاني لاذ بالفرار من مكان الجريمة، وكتبت الشرطة على تويتر:" الموقف ميدانيا آمن"، وقد أدى انتشار الشرطة إلى عرقلة في حركة المرور.

هامبورج ألمانيا إصابة بطلق ناري

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