القبض على خمسة أشخاص في عملية لمكافحة الإرهاب بفرنسا

جرينوبل (د ب أ)

ألقت السلطات الفرنسية القبض على خمسة أشخاص، في عملية لمكافحة الإرهاب بمدينة جرينوبل جنوب شرق فرنسا.

وأكدت دوائر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء، أنه من المعتقد أن هؤلاء الأشخاص كانوا يحضرون لأعمال إرهابية ومولوا خططًا خاصة بذلك.

ورجحت هذه الدوائر أن المشتبه بهم يمكن أن يكون لهم صلة بمنطقة الصراع في سورية والعراق.

ولم يتم الإعلان عن الخطط التي كان المقبوض عليهم يتبعونها.

وحسب صحيفة "لو باريزيان"، فقد تحفظ المحققون على المشتبه بهم وهم أربعة رجال وامرأة، حيث يشتبه في انتمائهم إلى شبكة جهادية. ولفتت الصحيفة إلى أن سلطات الأمن فتشت العديد من الأماكن.

وتتعرض فرنسا منذ سنوات لهجمات قام بها متشددون إسلاميون، ولقي فيها نحو 240 شخصا حتفهم، وتعد مكافحة الإرهاب واحدة من المهام الرئيسية لحكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.