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موسكو تهدد لندن: أغلقوا "روسيا اليوم" ولن نسمح لكم بالعمل في بلادنا

07:36 م الثلاثاء 13 مارس 2018
موسكو تهدد لندن: أغلقوا "روسيا اليوم" ولن نسمح لكم بالعمل في بلادنا

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

مصراوي – (وكالات)

هددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بعدم السماح لأي وسيلة إعلام بريطانية بالعمل في روسيا حال قررت المملكة المتحدة وقف بث قناة روسيا اليوم في بريطانيا.

وأضافت زخاروفا بحسب وكالة روسيا اليوم: "يمكنني القول الآن إنه لن تعمل وسيلة إعلام بريطانية في بلادنا لو أوقفوا روسيا اليوم".

وكان عدد من البرلمانيين البريطانيين طلبوا من الحكومة في بلادهم اتخذا تدابير ضد قناة "روسيا اليوم" بينها إلغاء ترخيص بثها في بريطانيا.

وردت قناة "روسيا اليوم" بالقول إنها لعبت دورا مهما لصالح الجمهور البريطاني، وتابعت "هذه الدعوات تظهر فقط مدى رغبة بعض الشخصيات العامة في إدارة ظهورها لمواطنيها، كما لا تظهر أي رغبة لدى هؤلاء في إقامة صلة وصل مع ناخبيهم بمساعدة تلك القنوات التي يختارونها لاستقبال الأخبار. وهذا يؤدي فقط إلى حالة استقطاب أكبر في المجتمع."

واعتبر البرلمان الأوروبي أن التهديدات الإعلامية الروسية باتت الأكثر خطورة على الاتحاد الأوروبي ومن بينها قنوات روسيا اليوم ووكالة سبوتنيك.

موسكو لندن روسيا ماريا زاخاروفا بريطانيا

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