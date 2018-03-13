مسئول أمريكي يحث على حل النزاع القائم بين مقدونيا واليونان

سكوبي - (أ ش أ)

حث "ويس ميتشل" مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون الأوروبية والأوروآسيوية اليوم الثلاثاء مقدونيا واليونان على اغتنام اللحظة الراهنة لحل الصراع القائم حول اسم "مقدونيا".

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن ميتشل زار العاصمة المقدونية سكوبي اليوم ضمن جولته لزيارة دول البلقان .

وقال ميتشل إن سكوبي وأثينا ليدهما الآن فرصة رائعة للتوصل لاتفاق بخصوص هذا الخلاف طويل المدى.

وكانت مقدونيا واليونان قد كثفتا من المحادثات بينهما مؤخراً على أمل التوصل لحل وسط لأنهاء هذا النزاع .

يذكر أن اليونان تعترض على اسم ( مقدونيا ) بدعوى انه ينطوى على أطماع إقليمية من جانب جارتها (مقدونيا) فى منطقة تحمل ذات الاسم شمال اليونان ، حيث ادى النزاع بين البلدين حول الأسم - الذي دام نحو 27 عاما - الى عرقلة انضمام تلك الدولة البلقانية الصغيرة الى عضوية الإتحاد الأوروبي وحلف الأطلنطي.