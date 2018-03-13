ترامب يقيل مسئول بارز بالخارجية علّق على إبعاد تيلرسون

مصراوي – (وكالات)

قال مسئولان أمريكيان، اليوم الإثنين، الرئيس دونالد ترامب أقال أحد مساعدي وزير الخارجية المقال ريكس تيليرسون، وذلك بعد تعليقاته بخصوص إقالة وزير الخارجية السابق.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إن مساعد وزير الخارجية للشئون الخارجية، ستيف جولدشتاين، تمت إقالته بعد بيان قال فيه إن تيلرسون لم يكن على دراية بأسباب إقالته.

كما صرح جولدشتاين للصحفيين إن تيلرسون علم بأن ترامب أقاله من تغريدة للرئيس صباح اليوم الثلاثاء أكد فيها أنه اختار رئيس الاستخبارات الأمريكية مارك بومبيو ليكون وزيرا جديدا للخارجية.

وتحدث المسئولان للوكالة بشرط عدم الإفصاح عن هويتهم، لأنه غير مصرح لهم بالحديث حول الأمر بشكل علني.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن في تغريدة صباح اليوم إقالة ريكس تيلرسون واستبداله برئيس الاستخبارات مايك بومبيو.