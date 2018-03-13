الجيش اليمني يحبط هجوما ويقتل 3 من الحوثيين بمحافظة حجة

عدن - (أ ش أ)

تمكن الجيش اليمني اليوم /الثلاثاء/ من قتل وجرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي، أثناء محاولتها التسلل إلى مواقع عسكرية في جبهة ميدي بمحافظة حجة.

ونقلت وكالة الانباء اليمنية /سبأ/ عن مصدر عسكري بالمركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، قوله إن الجيش تصدى لهجوم الحوثيين ونفذ هجوما عسكريا أسفر عن محاصرة المجموعة المهاجمة، وقتل وجرح عدد من الحوثيين.

وفى السياق، قتل ثلاثة من مسلحي الحوثيين، وجرح آخرون في عملية نوعية نفذها الجيش اليمني شمال محافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري "إن وحدات من كتيبة المهام الخاصة باللواء ٨٣ مدفعية هاجمت، فجر اليوم، إحدى نقاط مليشيا الحوثي في منطقة نجد القرين جنوب مدينة دمت بالضالع مما أسفر عن مقتل ثلاثة من المليشيا وجرح آخرين، فيما استعاد الجيش أسلحة خفيفة وكميات من الذخائر كانت بحوزة المليشيات.