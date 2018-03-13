أسعار النفط ترتفع بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

باريس - (أ ش أ)

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم التقارير الإخبارية حول إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون ، ما يعد دلالة على وضع الاتفاق النووي مع إيران في خطر.

وقال فيل فلين كبير محللي السوق لدى مجموعة (بريس فيتشرز جروب) ، إن احتمالات انهيار الاتفاق النووي مع إيران قد تزايدت الآن برحيل تيلرسون.

وأضافت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل 19 سنتا ، بما يوازي 0.3%، لتتداول عند مستوى 61.55 دولار للبرميل ، كما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو 28 سنتا ، بما يوازي 0.4% ، لتتداول عند 65.23 دولار للبرميل، بعد خسارتها لما يقرب من 0.8% في جلسة التعاملات السابقة.

وخرج تيلرسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل ، من منصبه كوزير للخارجية بعد سلسلة من الخلافات مع ترامب حول سلسلة من القضايا ، فيما رشح ترامب مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو لإدارة وزارة الخارجية، مشيدًا بخبرته في الجيش والكونجرس.

وقال فلين "كان تيلرسون يؤيد الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران ، في حين أراد ترامب إلغاء الاتفاق" ، مؤكدا أن هذا يثير المخاطر الجيوسياسية من العقوبات على إيران وأسعار النفط.