أسعار النفط ترتفع بعد إقالة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
باريس - (أ ش أ)
ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم التقارير الإخبارية حول إقالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزير الخارجية ريكس تيلرسون ، ما يعد دلالة على وضع الاتفاق النووي مع إيران في خطر.
وقال فيل فلين كبير محللي السوق لدى مجموعة (بريس فيتشرز جروب) ، إن احتمالات انهيار الاتفاق النووي مع إيران قد تزايدت الآن برحيل تيلرسون.
وأضافت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أبريل 19 سنتا ، بما يوازي 0.3%، لتتداول عند مستوى 61.55 دولار للبرميل ، كما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم مايو 28 سنتا ، بما يوازي 0.4% ، لتتداول عند 65.23 دولار للبرميل، بعد خسارتها لما يقرب من 0.8% في جلسة التعاملات السابقة.
وخرج تيلرسون الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العملاقة إكسون موبيل ، من منصبه كوزير للخارجية بعد سلسلة من الخلافات مع ترامب حول سلسلة من القضايا ، فيما رشح ترامب مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو لإدارة وزارة الخارجية، مشيدًا بخبرته في الجيش والكونجرس.
وقال فلين "كان تيلرسون يؤيد الإبقاء على الاتفاق النووي مع إيران ، في حين أراد ترامب إلغاء الاتفاق" ، مؤكدا أن هذا يثير المخاطر الجيوسياسية من العقوبات على إيران وأسعار النفط.
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