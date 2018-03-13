روسيا تنتقد تقرير الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في سوريا

جنيف - (أ ش أ)

اعتبر الوفد الروسي إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن التقرير حول حقوق الإنسان في سوريا ، الذي قدم خلال دورة المجلس ، غير موضوعي ومنحاز.

وأشار ممثل الوفد الروسي يوري ميخييف ـ في كلمة أثناء اجتماع مجلس حقوق الإنسان بجنيف نقلتها اليوم قناة (روسيا اليوم) - إلى ازدواجية المعايير الواردة في التقرير فيما يخص تغطية الأوضاع في الرقة ودير الزور.

وقال الدبلوماسي الروسي "إن هذه الوثيقة شأنها شأن سابقاتها ، وهي غير موضوعية ومنحازة ، وفي حقيقة الأمر تهدف إلى تفعيل المواقف السياسية لعدد من الدول التي بادرت إلى تأسيس لجنة التحقيق".

وأضاف أنه "يتكون انطباع بأن لجنة التحقيق تصمت بشكل متعمد عن استخدام القوة العشوائية وغير المتوازنة من قبل التحالف الدولي، الذي قام بتسوية الرقة بالأرض في حقيقة الأمر" ، مضيفا أن أصحاب التقرير في معرض حديثهم عن المناطق المحاصرة، يتحدثون فقط عن حلب والغوطة الشرقية، ولا يذكرون شيئا عن دير الزور أو الفوعة وكفريا.

وكانت لجنة التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان برئاسة سيرجيو بينيرو قدمت إلى مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة تقريرها حول الوضع في سوريا في وقت سابق اليوم ، وجاء فيه أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في سوريا بلا عقاب ، ودعت اللجنة إلى محاسبة جميع المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.