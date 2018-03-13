مصر تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني

القاهرة - (أ ش أ)

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات في بيان صادرعن وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، المحاولة الفاشلة لاغتيال رامي الحمد الله رئيس الوزراء الفلسطيني في عملية إرهابية، مما أسفر عن وقوع نحو 6 مصابين ونجاة رئيس الوزراء الفلسطيني .

وأكد البيان، أنه "وإذ تهنئ جمهورية مصر العربية الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية على نجاة رئيس الوزراء، لتؤكد على أن مثل تلك العمليات الإرهابية الغاشمة التي تستهدف وأد أو إعاقة مسار عملية المصالحة الفلسطينية ستبوء بالفشل، وأن مصر ستستمر في بذل جهودها الدؤوبة لتحقيق المصالحة، وتمكين الأشقاء الفلسطينيين من إدارة شئون دولتهم وفق رؤية موحدة وشاملة تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني".