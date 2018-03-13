الحريري يستقبل القائم بالأعمال السعودي لمناقشة العلاقات الثنائية

بيروت - (أ ش أ)

استعرض رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، خلال لقائه اليوم القائم بالأعمال السعودي فى لبنان وليد البخاري، الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.

كما التقى الحريري وفدا نيابيا فرنسيا تحدث باسمه النائب خواكيم سون فأشار الى أن رئيس الوزراء سعد الحريري عنصر موحد بالفعل، وفرنسا متعلقة جدا بلبنان وبكل الأعمال التي تم إنجازها.

وأشار سون الى أن الحريري أعرب ـ خلال اللقاء ـ عن اهتمامه الخاص بالمؤتمر الذى سيعقد في باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى وكل ما سيوفره من تنمية اقتصادية ، لافتا إلى أن فرنسا تعلق أهمية كبرى على هذا الموضوع وتحرص بالقدر نفسه على تطوير العلاقات بين البلدين تحت راية الفرانكفونية التي هي أداة يجب الترويج لها لأنها توحد الشعوب إلى جانب كونها رابطا ثقافيا.

وأكد التزام بلاده بواجب التضامن مع لبنان لاستقباله اللاجئين، وكل العمل الذي تم إنجازه من أجل عملية دمجهم والأعمال الاقتصادية والاجتماعية التي تتم في هذا السياق.

كما استقبل الحريري وفدا من مؤسسة (فريدريش ناومان) برئاسة مانفريد ريختر الذي صرح ، عقب المقابلة ، بأنه تم التأكيد على ضرورة إيجاد جو من الإستقرار في هذه المنطقة ، لافتا الى أن الأوروبيين يدركون جيدا أنها مهمة معقدة ، وأن الدور الذي يلعبه لبنان وحكومة الحريري دور مهم في هذا الإطار.