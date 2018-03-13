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موسكو تستنكر تهديدات واشنطن بتوجيه ضربات إلى سوريا

05:53 م الثلاثاء 13 مارس 2018
موسكو تستنكر تهديدات واشنطن بتوجيه ضربات إلى سوريا

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ)

استنكرت الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، تهديدات المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي بتوجيه ضربات إلى سوريا.

وقالت الخارجية الروسية، وفقا لقناة (روسيا اليوم ) الإخبارية إن مثل هذه التصريحات المدوية وغير المسؤولة للمندوبة الأمريكية تثير استياء وقلقا شديدا".

وأكدت الخارجية أن مثل هذه العمليات الإجرامية تمثل خطرا على حياة المستشارين العسكريين الروس، بمن فيهم مسؤولو مركز المصالحة، الموجودون في المؤسسات بدمشق وفي مواقع وزارة الدفاع السورية، وسيتم اتخاذ ما ينبغي من التدابير للرد على ذلك.

كان رئيس هيئة الأركان الروسية فاليري جيراسيموف قد أكد في وقت سابق اليوم، أن بلاده مستعدة للرد على اي قصف أمريكي محتمل يعرض القوات الروسية في سوريا للخطر.

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