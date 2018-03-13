مطالبات لحكومة العراق برفع شكوى أممية ضد "العدوان التركي"

بغداد - )أ ش أ(

دعت كتلة التغيير النيابية، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية لرفع شكوى رسمية للأمم المتحدة بشأن التواجد التركي بالعراق.

وقال النائب عن كتلة التغيير النيابية كاوة محمد - في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الكتلة أمين بكر عقداه، أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - "إن البرلمان الاتحادي سبق له وأن أصدر قرارًا باعتبار القوات التركية المتواجدة على أراضينا بأنها قوات معتدية ومحتلة وينبغي التعامل معها كقوات معادية مع تجريم كل شخص يتعامل معها أو يدعو لتثبيت تواجدها على أراضينا".

وأضاف محمد، أن "ما يثير استغرابنا كل تلك الفترة وحتى اليوم هو الصمت المستغرب من الحكومة الاتحادية وعدم اتخاذ أية إجراءات فعلية لإنهاء هذا التواجد العدواني على أراضينا والذي لا نجد أي مبرر له، خاصة بعد أن تم تحرير جميع الأراضي العراقية من تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع عضو الكتلة أن "التواجد التركي على أراضينا والصمت الحكومي عليه بهذه المرحلة التي تشهد فيها عدوانًا غاشمًا من القوات التركية على الأراضي السورية يعطي شرعنة وقبولاً لهذا التوسع العدواني التركي على سوريا والعراق ضمن مشروع الامبراطورية العثمانية التي عاد الحديث عنها بين أوساط القيادات التركية".

ودعت الكتلة الحكومة الاتحادية إلى مخاطبة الجانب التركي فورًا لسحب قواته من الأراضي العراقية وعدم إبقاء أي جندي تركي على الأراضي العراقية.