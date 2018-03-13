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بريطانيا تفتح تحقيقا في احتمال تورط روسيا في 14 حالة وفاة

05:47 م الثلاثاء 13 مارس 2018
بريطانيا تفتح تحقيقا في احتمال تورط روسيا في 14 حالة وفاة

وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود

لندن - (أ ش أ(

أمرت وزيرة الداخلية البريطانية آمبر رود، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق رسمي من جانب الشرطة والأجهزة الأمنية في احتمال تورط روسيا في 14 حالة وفاة في بريطانيا خلال السنوات الأخيرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، فقد أعلنت رود فتح التحقيق استجابة لمطالبات رئيسة لجنة الشئون الداخلية بمجلس العموم البريطاني إيفيت كوبر والمفوض السابق لشرطة العاصمة اللورد إيان بلير وآخرين بالتحقيق في ارتباط محتمل لروسيا بما يصل إلى 14 حالة وفاة في بريطانيا.

وقالت رود إنها لم تُرد صرف الانتباه عن هجوم مدينة ساليسبري، الذي تعرض فيه ضابط سابق بالاستخبارات الروسية وابنته لهجوم بغاز الأعصاب، الأسبوع الماضي، وتتهم لندن الحكومة الروسية بالوقوف خلفه.

وفي الوقت ذاته، أبدت الوزيرة تشككها في أن تكون الوفيات محل التحقيق جميعها مرتبطة بالروس، لافتة إلى أن بلير قال إنها من الممكن أن تكون حالة واحدة إلى 4 حالات.

 

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