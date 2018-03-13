أستراليا تثير قضايا حقوق الإنسان مع سو تشي في قمة سيدني

سيدني (د ب أ)

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب اليوم الثلاثاء، إن أستراليا ستضغط على جيرانها في منطقة جنوب شرق آسيا ومن بينها ميانمار، بشأن المخاوف المتعلقة بحقوق الانسان عندما يجتمع زعماء تلك الدول لحضور قمة في سيدني يوم السبت المقبل.

وقالت بيشوب لمحطة إذاعة (ايه.بي.سي) المحلية، قبل اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروف اختصارا باسم "آسيان" :" سأشجع بكل تأكيد الزعيمة الفعلية لميانمار ، أون سان سو تشي لحضور القمة حتى نتمكن بشكل مباشر من إثارة مخاوفنا."

وتعرضت سو تشي - الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 – لانتقادات دولية كبيرة بسبب تعاملها مع الأزمة الإنسانية التي تعرض لها اللاجئون الروهينجا في ولاية راخين في ميانمار.

وذكرت بيشوب:"هذه فرصتنا لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وجها لوجه وإثارة القيم التي نعليها لمسألة حماية حقوق الإنسان وتعزيزها مع قادة الآسيان."

وأضافت بيشوب :" لقد كنا نشطين فيما يتعلق ببحث مسألة الروهنجا بشكل مباشر مع حكومة ميانمار، وإن وجود سو تشي هنا في أستراليا، سيمنحني ورئيس الوزراء فرصة التحدث معها بشكل مباشر".

وتعرضت أستراليا لضغوط هائلة كي تدين بشكل علني وفيات اللاجئين الروهينجا وطردهم من ولاية راخين في ميانمار.