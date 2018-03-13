"بن سلمان" و"وليد إبراهيم" يبحثان واقع الإعلام السعودي

مصراوي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في العاصمة الرياض مساء أمس الإثنين، رئيس مجلس إدارة "مجموعة MBC" وليد بن ابراهيم آل إبراهيم.

وبحث ولي العهد السعودي وآل إبراهيم، واقع الإعلام السعودي والعربي، وآفاقه المستقبلية.

يأتي اللقاء عقب إعلان شبكة قنوات MBC منع عرض المسلسلات التركية لإرسال رسالة سياسية إلى تركيا، التي ظلت حليفًا صريحًا لدولة قطر في دعمها للإرهاب.