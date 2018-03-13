الإدعاء التركي يطالب بتوقيع عقوبة السجن المؤبد على قس أمريكي

أسطنبول (د ب أ)

ذكرت وكالة الأنباء التركية الخاصة "دوجان"، أن جهات الإدعاء العام في تركيا، طالبت اليوم الثلاثاء، بتوقيع عقوبة السجن مدى الحياة على قس أمريكي، بعد اتهامه بإقامة راوبط مع رجل دين تركي مسلم مقيم بالولايات المتحدة، تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت عام 2016.

وتم في ديسمبر 2016، إلقاء القبض بشكل رسمي على القس الأمريكي أندرو برونسون، الذي يقيم في تركيا منذ نحو عشرين عاما، تمهيدا لمحاكمته.

وأضافت وكالة دوجان، أنه تم توجيه الاتهام إلى برونسون بأنه "عضو ومسؤول تنفيذي لمنظمة إرهابية"، وذلك من جانب جهات الإدعاء في إقليم إزمير المطل على بحر إيجه.

وأعلنت أنقرة أن حركة رجل الدين فتح الله جولن منظمة ارهابية، ونفى جولن الذي كان حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذا الاتهام.

وأوضحت الوكالة أنه يجب أن تصدق المحكمة على اتهام القس الأمريكي قبل بدء جلسة استماع حول القضية.

وطالبت واشنطن أنقرة بالإفراج عن برونسون الذي نفى جميع الاتهامات الموجهة إليه، وتواصل تركيا مطالبتها للولايات المتحدة بتسليم جولن والذي أصبح مقيما بشكل قانوني بولاية بنسلفانيا.

وعرض أردوغان في سبتمبر الماضي تسليم برونسون مقابل تسليمه جولن.