لماذا أقال ترامب وزير خارجيته؟

كتبت- هدى الشيمي:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتخذ قرار إقالة وزير خارجيته السابق ريكس تيلرسون بدون نقاش، موضحا أنهم كانوا على خلاف في الفترة الأخيرة حيال عدة أمور.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إنه اختلف مع تيلرسون بشأن الاتفاق النووي الإيراني. موضحًا أنه كان يعتبر الاتفاق النووي سيئا جدا، وهذا ما لم يوافق عليه وزير الخارجية السابق.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه على وفاق مع وزير خارجيته الجديد مايك بومبيو، قائلا: " أنا وبومبيو على وفاق دائمًا".

وقال مصدر في البيت الأبيض، الثلاثاء، إن ترامب يرغب في تشكيل فريقًا جديدًا قبل المحادثات المرتقبة مع كوريا الشمالية، والمقرر إجرائها في مايو المُقبل.

وترددت شائعات، في ديسمبر الماضي، عن إقالة الرئيس الأمريكي لتيلرسون، ونفاها ترامب في تغريدات على حسابه بتويتر، قال فيها إن وسائل الإعلام تكهنت بأنني أقلت ريكس تيلرسون أو أنه سيغادر قريبا، هذه أخبار وهمية.

وتابع: "تيلرسون لن يغادر منصبه وسنتعاون رغم اختلافاتنا حول بعض القضايا، ونحن نعمل معا بشكل جيد.. والآن وأمريكا تحظى باحترام كبير مرة أخرى".

وقطع تليرسون، أمس الاثنين، جولته الخارجية الأولى في الدول الأفريقية، ليعود إلى واشنطن بشكل مفاجئ.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر دبلوماسي، إن تليرسون غير جدول عمله لكي يصل إلى العاصمة الأمريكية صباح الثلاثاء بدلا من المساء.

ويُذكر أن تيلرسون ألغى كافة ارتباطاته ومواعيد عمله، في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى كينيا بسبب وعكة صحية.