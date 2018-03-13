أمريكا تنفي أي تواجد عسكري لها في الجزائر

الجزائر - (د ب أ):

نفت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الثلاثاء أي تواجد عسكري لها على الأراضي الجزائرية.

وكانت صحيفتا "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز" ذكرتا يوم السابع من مارس الحالي، أنه تم ادرج الجزائر ضمن قائمة " البلدان الخطيرة" على القوات الأمريكية، بهدف تمكين العسكريين المتمركزين في هذه الفئة من الدول، من الحصول على علاوة " الخطر الوشيك".

ونقلت صحيفة " الوطن" الجزائرية الناطقة بالفرنسية اليوم عن لاسين كنوكس براون، المتحدث باسم السفارة الأمريكية في الجزائر قوله :" هناك تأويل خاطئ، الأشخاص المعنيون بعلاوة المخاطر في الجزائر هم العسكريون المكلفين بحماية الدبلوماسيين والمسؤولين عن أمن السفارة (الأمريكية)".

وأضاف " ليس لدينا قوات عسكرية في الجزائر، لدينا الموظفون المسؤولون عن الأمن في السفارة أو غيرهم الذين يأتون في بعض الأحيان كمرافقين للمسؤولين الأمريكيين في قوة أفريكوم لفترة محدودة".