السيسي وماكرون يبحثان هاتفيا محاربة الإرهاب والوضع في سوريا وليبيا

القاهرة - (د ب أ):

أفاد التليفزيون المصري اليوم الثلاثاء بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى مساء أمس اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله محاربة الإرهاب والأوضاع في سوريا وليبيا.

ونقل التليفزيون عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية القول إنه تم خلال الاتصال التباحث حول سبل تعزيز العلاقات المصرية الفرنسية المتميزة على مختلف الأصعدة الثنائية، وترسيخ الشراكة بين البلدين والتعاون الوثيق القائم بينهما في جميع المجالات، لاسيما في ضوء ما أسفرت عنه زيارة السيسي إلى فرنسا في أكتوبر الماضي.

وأضاف المتحدث أن الاتصال تناول أيضا آخر تطورات جهود مكافحة الاٍرهاب، فضلا عن المستجدات على صعيد الوضع الراهن في عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، ولاسيما في ليبيا وسورية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بينهما خلال المرحلة المقبلة إزاء الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.