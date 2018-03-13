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قتلى وجرحى في تفجير استهدف مقرا أمنيا في عدن

10:39 ص الثلاثاء 13 مارس 2018
قتلى وجرحى في تفجير استهدف مقرا أمنيا في عدن

القاهرة - مصراوي:

لقي أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مقرا أمنيا في مدينة عدن اليمنية، وفق ما ذكره مراسلنا، الثلاثاء.

وقال مراسلنا إن الحادث وقع في منطقة الدرين بالمنصورة، شمالي مدينة عدن. 

وأضاف أن عدد القتلى والجرحى بلغ 5 أشخاص. 

وفي فبراير الماضي استهدف هجوم انتحاري مزدوج تبناه تنظيم داعش الإرهابي مقر قوات مكافحة الإرهاب التابعة للحكومة في عدن، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم امرأة وأطفالها الثلاثة كانوا في الموقع لحظة وقوع التفجير.

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